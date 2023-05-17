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Güncel
AA 17.05.2023 10:39

Manisa'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde panelvan, midibüs ve hafriyat kamyonunun karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Manisa'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Akhisar-Manisa yolunda Manisa yönüne giden M.Ş. yönetimindeki panelvan, Boğazhan mevkisinde karşı yönden gelen U.A. idaresindeki hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Savrulan kamyon, yan şeritte ilerleyen Y.A. idaresindeki fabrika işçilerini taşıyan midibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan midibüs ve kamyon, yol kenarındaki otluk alanda durabildi.

Manisa'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Kazada araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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