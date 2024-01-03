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Güncel
AA 03.01.2024 11:06

Manisa'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde tüfekle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Aziz Akay'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan E.A. tutuklandı.

Manisa'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Akay'ın Poyrazdamları Mahallesi'nde tüfekle vurulması olayını araştıran jandarma ekipleri, şüphelinin E.A. (31) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan E.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öne sürüldü.

Olay

Salihli ilçesinde 1 Ocak'ta yol kenarında tüfekle vurulmuş halde bulunan Aziz Akay (53), kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Akay'ı, av tüfeğiyle vurduğu öne sürülen şüpheli E.A, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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