Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 17:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde durdurulan bir otomobilde 100 gram bonzai ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir'den Manisa'ya otomobille uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine Akgedik Mahallesi kavşağında tedbir aldı. Durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, 100 gram bonzai buldu, 3 kişiyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Y. (30), R.G. (30) ve S.B. (33) çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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