İzmir'de alınan bilgiye göre, bir vatandaşın çantasının çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu polis ekipleri, verilen eşkale uyan E.E. ve S.D'yi gözaltına aldı. Otomobilin çevresinde diğer şüphelileri beklemeye başlayan ekipler H.B. ve Ç.E'ye de yakaladı.

Dün saat 14:00 sıralarında Pazar yerindeki yaya devriye ekiplerine gelen şüpheli şahısların ihbarı üzerine Tire Asayiş Büroya bağlı ekipler pazar içerisi araştırmaya başladı. Pazar yerini ve çevresini didik didik arayan ekipler, Akyol Caddesi - Gelin Sokak üzerinde şüpheli bir aracın olduğunu görüp içerisinde bulunan E.E. ve S.D. isimli şahısların da verilen işgallere uyduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler her iki şahsı da kıskıvrak yakaladı.

E.E. ve S.D.’yi kıskıvrak yakalayan ekipler arabanın çevresinden ayrılmayıp diğer şüphelilerin oraya geleceğini düşünerek beklemeye koyuldu. Kısa süre sonra elinde bir siyah çantayla görünen şüpheli H.B. polis ekiplerini fark edip olay yerinden kaçmaya çalışsa da kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan operasyon sonucu yankesicilik olayının 4. şüphelisi olan Ç.E. de kıskıvrak yakalandı.

Elindeki siyah çantayla polisten kaçmaya çalışan H.B.’yi yakaladıktan sonra, ekipler çantayı açtığında içerisinde Alcatel marka Android telefon olduğunu fark etti, telefona gelen çağrının olduğunu gören ekipler cevap verdiğinde telefondaki şahsın çantası çalınan A.Y. olduğunu fark etti, bahse konu telefonun kendisine ait olduğunu, çantasıyla beraber çalındığını söyleyen A.Y. çalan şahıslardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Tire Polisinin gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucu kıskıvrak yakalanan şüpheli E.E. isimli şahsın İstanbul ve İzmir Asliye Mahkemelerince 4 ayrı hırsızlık dosyasından arandığı bilgisine ulaşıldı.

Polis ekipleri yan kesicilik şüphesiyle yakaladıkları 4 şahsı ifade için Tire ilçe Emniyet Müdürlüğüne intikal etti.