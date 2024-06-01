Manisa'da üniversite öğrencileri, Filistin'e destek için kermes düzenledi

İlçede 5 gün sürecek şenlikler kapsamında Üniversite Caddesi'nde gıda ve giyim stantları açıldı.

Açılışa katılan Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Şaşmaz Ören, stantları ziyaret etti.

Etkinlikte Eğitim Fakültesi Özgür Filistin Hareketi Platformu üyesi öğrenciler tarafından, geliri İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere bağışlanmak üzere stant açıldı.

Öğrencilerden Dilara Akçay, gazetecilere yaptığı açıklamada, mezuniyet şenliklerinde Filistin yararına kermes düzenlediklerini belirterek, "Standımızda Filistin temalı ürünler, not defterleri, naht eserleri ve Demircili vatandaşların yaptığı gıda ürünleri var. Filistin'de büyük bir zulüm yaşanıyor. Bu zulmün bitmesini istiyoruz. Standımızdan elde edilen gelir Filistin'e bağışlanacak." dedi.

Mezuniyet şenlikleri, 5 Haziran Çarşamba günü geleneksel mezuniyet yürüyüşü ve kep atma töreniyle sona erecek.