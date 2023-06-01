Manisa'da tarihi caminin aşırı yıpranması mahalleliyi korkutuyor

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde mimarisiyle dikkat çeken tarihi İbrahim Çelebi Camii, son zamanlarda rutubet sorununa yenik düşmeye başladı. Duvarlarında başlayan rutubet nedeniyle sıva dökülmeleri yaşanan cami, tadilata ihtiyaç duyuyor.

Devrilmek üzere olan külah tehlike saçıyor

1549 yılında yaptırılan İbrahim Çelebi Camii’nin minaresinin külahı da geçtiğimiz yıllarda meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle yerinden oynarken, neredeyse devrilmek üzere olan külah tehlike saçıyor.

Caminin ahşap minberi ve duvarları rutubet nedeniyle dökülmeye başlarken, Vakıflar Bölge Müdürlüğüne seslenen cemaat ve mahalleli, caminin bakıma alınmasını istedi.

"Tamirat yapılsa burası Manisa’nın gözde camilerinden olur"

Hüseyin Karatavuk ise “Camimiz biraz dökülüyor. Tamirat yapılsa burası Manisa’nın gözde camilerinden olur. Buranın cemaati de kalabalık. Lütfen buraya bir el atsınlar" diye konuştu.

Manisa'daki bütün camileri gezdiğini söyleyen İrfan Soytürk de İbrahim Çelebi Camii kadar bakıma ihtiyaç duyan başka bir cami olmadığını söyledi.