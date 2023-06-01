16 şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü'nü 7 milyondan fazla araç kullandı

Ters Y tipi kule olarak tasarlanan Kömürhan Köprüsü'nün toplam uzunluğu 5 bin 155 metre.

Eyfel Kulesinde kullanılan çelik miktarına eşit olan 7 bin ton çelik kullanılan Kömürhan Köprüsü'nün kaynak boyu yaklaşık 450 kilometre, çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğu ise 853 kilometre.

Dünya literatüründe 4. sırada

Tek pilonlu ve orta açıklığının 380 metre olması sebebiyle dünya literatüründe 4. sırada yer alan köprü ile devamındaki 2,5 kilometrelik çift tüp tünelin de trafiğe açılması ile birlikte 16 ilin bağlantısı olan Malatya-Elazığ arasındaki kara yolu ulaşımını daha rahat, hızlı ve emniyetli bir şekilde gerçekleştiren köprü, zaman ve akaryakıttan tasarruf edilmesini sağlayarak ekonomiye katkı sağlıyor.

Kömürhan Köprüsü'nün hizmete açıldığı 2 Ocak 2021'den bu yana 7 milyon 250 bin aracın kullandığı öğrenilirken, sürücüler ise memnuniyetlerini dile getirdi.

"Ölümlü, maddi hasarlı kazaların önüne geçildi"

Erzurum’dan geldiğini ve yolun önceki halini bildiğini dile getiren sürücülerden Mehmet Karaoğlu, ''Bu yolda ilk defa 2019 yılında öğrencilik yıllarımda geçmiştim. Burada dinlenme tesisi ve lokantalar vardı hala var. Özellikle bu bölgede dikkatimizi çeken şey ise 2-3 tane kazaya denk gelmiştik. Hem Erzurum’dan gelirken hem de Malatya’dan dönerken şahit olduk. Allah, devletimize zeval vermesin. Son 2-3 senedir yollarımız mükemmel. Güzel bir seyahat gerçekleştiriyoruz, çok da memnunuz. En azından ölümlü, yaralanmalı, maddi hasarlı kazaların önüne geçildi” dedi.