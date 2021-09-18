Aşağıçobanisa mahallesi, Özgecan Parkında ilkokul ve ortaokul öğrencileri satranç oyunu için bir araya geldi.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen 'Sokakta Satranç Var Projesinde', ilk mat yapan öğrenciye satranç kitabı hediye edildi.

Etkinlik direktörü Ahmet Ferit Giritligil İlkokulu'nun Müdürü ve 2. Kademe Satranç Antrenörü Zekai Şahin, projeyle ilgili şu bilgileri aktardı :

"Türkiye Satranç Federasyonu'nun desteği ile Sokakta Satranç Var Projesi 7. Yılında Türkiyemiz'in 81 ilinde yapılıyor ve bir hafta sürüyor. Öğlenciler ve velilerimizin yoğun katılımı ile yapıldı. Sokakta Satranç Var Projesi ile okulumuzun Çobanisa Satranç Oynuyor Projesi birleşti."