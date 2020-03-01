Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da pompalı tüfekle havaya ateş edip kaçan kişiler aranıyor
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da pompalı tüfekle havaya ateş ettikten sonra kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Manisa, Cumhuriyet Mahallesi'ne motosikletle gelen kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, pompalı tüfekle havaya ateş ettikten sonra kaçtı.
Tüfekten çıkan saçmalar, bazı evlerin duvarlarına isabet etti.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Manisa pompalı tüfekSon Güncelleme: 1 Mart 2020 Pazar 13:09
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