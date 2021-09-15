Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 16:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Nail D. (64) idaresindeki 20 ADL 66 plakalı otomobil, Çataltepe Kavşağı'nda, Ali Rıza Türkyılmaz'ın (64) kullandığı 45 KA 6314 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Türkyılmaz, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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