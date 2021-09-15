Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 15:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Araç'ta İlköğretim Haftası kutlandı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Araç ilçesinde İlköğretim Haftası kapsamında tören düzenlendi.
Ahmet Yesevi İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Aydın, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.
Öğrencilerin şiir okuyup halk oyunları gösterisi sergilediği program, dördüncü sınıf öğrencilerinin birinci sınıf öğrencilerine "hoş geldin çiçeği" vermesiyle sona erdi.
Programa Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Parmaksız, Garnizon Komutanı Asteğmen Onur Eryıldırım ile okul müdürleri, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve veliler katıldı.
Etiketler: Kastamonu Yüz Yüze Eğitim
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