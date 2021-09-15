Emirdağ ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu konferans salonunda düzenlenen İlköğretim Haftası kutlama programına, Kaymakam Osman Bilici’ nin yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Kabak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Yanık, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Teberci, okul müdürleri ve öğrenci velileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Aziziye İlkokulu öğretmenlerinden Celil Yüce, günün anlam ve önemini belirten yazısını okudu. Program daha sonra Aziziye İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu şiirlerin okunması ve oyun gösterileri ile devam etti. Programın sonunda emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Kaymakam Bilici, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, gençlerimize ve onları emanet ettiğimiz öğretmenlerimize 2021-2022 eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum” dedi.