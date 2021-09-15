Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 15:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuç sorgulama 2021...
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS A Grubu, Öğretmenlik ve ÖABT sonuçları nasıl öğrenilir? 2021 KPSS sonuçlarına yarın ÖSYM'nin AİS uygulaması üzerinden erişilebilecek. KPSS sonuç sorgulama 2021...
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta yapıldı.
Öğrenciler KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta girdi.
2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 15 Ağustos'ta düzenlendi.
2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin sitesinde yer alan takvime göre Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Alan Bilgisi testi ve ÖABT sonuçları yarın açıklanacak.
Adaylar, KPSS sonuçlarına 16 Eylül 2021 tarihinde ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.
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