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Güncel
İHA 12.10.2023 18:17

Manisa'da otomobil zeytin bahçesine uçtu: 1 ölü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobilin zeytin bahçesine uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı.

Manisa'da otomobil zeytin bahçesine uçtu: 1 ölü

Kaza Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Çamönü Mahallesi'nde meydana geldi.

Akhisar istikametine gitmekte olan otomobil sürücüsü Ö.A.’nın direksiyon istikametini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafından zeytin bahçesine uçtu. Zeytin ağaçlarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde yolcu olarak bulunan H.E.D., K.N., ve sürücü Ö.A. yaralanırken yine otomobilde yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Dilek Kalem olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Kazada yaralı bulunan 3 kişi ise 112 acil servis ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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