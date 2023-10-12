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Güncel
AA 12.10.2023 17:38

Kırşehir’de jandarma personeli kan bağışladı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı dolayısıyla Kırşehir’de jandarma personeli Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kırşehir’de jandarma personeli kan bağışladı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, teşkilat personelinin Türk Kızılay'a "Hayat kurtarmak senin kanında var" sloganıyla kan bağışladığı belirtildi.

Açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı kışlası, Yeni Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı Yerleşkesi ve Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığında bulunan personelin katılımı ile kan bağışı faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Sadece canımızla değil kanımızla da tüm vatandaşlarımızın yanında, yakınında ve yardımındayız. Hayat kurtarmak bizim kanımızda var." ifadeleri yer aldı.

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