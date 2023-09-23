Manisa'da kaldırıma çarparak sürüklenen motosikletteki 2 kişi öldü

Kerem Faruk T. yönetimindeki motosiklet, Yeni Mahalle Süleyman Demirel Bulvarı Sarıkız kavşağı yakınında kaldırıma çarparak yaklaşık 20 metre sürüklendi.
Sürücü ile motosikletteki İlker C. olay yerinde hayatını kaybetti.
Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri oldukları gençlerin, okula gitmeye çalıştıkları belirlendi.
Öğle vakti kılınan cenaze namazlarının ardından İlker C.'nın cenazesi Narlıdere Mezarlığına, Kerem Faruk T.'in cenazesi Bahadır Mahallesi Mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenlerine Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Okul Müdürü Hakan Özkan, öğretmenler ve sınıf arkadaşları da katıldı.