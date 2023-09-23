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Güncel
AA 23.09.2023 12:29

Kayseri'de yaz spor okullarına 90 bin öğrenci katıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 65 branşta 350 antrenörün katılımıyla açılan yaz spor okullarına 90 bin öğrenci katıldı.

Kayseri'de yaz spor okullarına 90 bin öğrenci katıldı
[Fotograf: AA]

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, spor okullarından 90 bin öğrencinin faydalandığını belirterek şunları kaydetti;

Biz spor merkezlerini yıl boyu yapıyoruz. Yazın da çok yoğunlaşıyor. Yaklaşık 65 branşla, 350'ye yakın antrenör ile çocuklarımıza yoğun bir eğitim verdik. 49 bin kadın sporcumuz, 50 bin civarında erkek sporcumuzla 90 bin binin üzerinde çocuklarımıza yaz spor okullarında eğitim verdik. Bunun yaklaşık 20 binine yakınını yüzme branşı oluşturuyordu.

Kayseri'de yaz spor okullarına 90 bin öğrenci katıldı

"Her gün binin üzerindeki çocuğumuza yüzme öğrettik"

Yüzme branşı yaz spor okullarının en çok ilgi çeken branşlardan. Bizler 4 tane de portatif havuzu şehrimize kazandırmıştık. Burada da neredeyse her gün binin üzerindeki çocuğumuza yüzme öğrettik. Yüzmede de toplam rakam 20 bin civarı. Tüm spor branşlarında da 90 bin civarındaki yavrumuza, çocuklarımıza ve gençlerimize yaz spor okullarında eğitim verdik. Eğitim merkezlerimiz olsun, spor salonlarımız olsun, gençlik merkezlerimiz, buralar dolu dolu kullanıldı.

Bizim nihai amacımız çocukların bedenen, ruhen ve manen gelişmeleri olduğu gibi çağımızın oluşturduğu teknolojik bağımlılığın biraz daha hareketlilikle kendi yeteneklerini keşfetme özellikleriyle spor branşlarını kazandırmaktan geçiyor. Tüm velilerimize, anne babalara, çocuklarını mutlaka tanıştırmasını ve yazın öğrendikleri spor branşlarından mutlaka bir net devam etmesini temenni ediyorum.

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