Manisa'da alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma sonucu İzmir'den Manisa'ya kaçak içki getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, takibe aldıkları 35 HB 3637 plakalı otomobili Manisa girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, üzerinde sahte bandrol bulunan 84 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Otomobilde bulunan K.M. ve F.D. gözaltına alındı. Operasyonda otomobile de el kondu.

Kaynak: AA