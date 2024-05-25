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Güncel
AA 25.05.2024 15:59

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Mustafa D. yönetimindeki otomobil ile Şükrü M. idaresindeki otomobil, Akhisar-Gördes yolunun Kömürcü Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen araç yanmaya başladı. Alev alan otomobildeki Sevilay M. ile çocukları İsmail M. ve Zeynep M. kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken sürücü Şükrü M'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan diğer aracın sürücüsü Mustafa D, beraberindeki Özcan B, Mehmet B, Süleyman D. ve Tayfun B. ile yanan otomobildeki anne ve çocukları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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