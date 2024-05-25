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Güncel
AA 25.05.2024 15:35

Mardin'de "Birbirimize candan bağlıyız" sloganı ile kan bağışı kampanyası düzenlendi

Mardin'de Valilik ve Türk Kızılay işbirliğiyle "Birbirimize candan bağlıyız" sloganı ile kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Mardin'de "Birbirimize candan bağlıyız" sloganı ile kan bağışı kampanyası düzenlendi

Kampanya kapsamında merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda stant ve çadırlar kuruldu.

Vali Tuncay Akkoyun, stant ve çadırları gezerek kan bağışı yapan kurum çalışanlarını ve vatandaşları tebrik etti.

Akkoyun, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların desteğiyle başlattıkları kampanyayı geleneksel hale getirmeyi arzu ettiklerini söyledi.

2 gün serecek kampanya kapsamında 1047 ünite kan toplamayı hedeflediklerini ancak yoğun bir katılım gözlemlediklerini ve bu sayının artacağına inandıklarını dile getiren Akkoyun, "Kanın tek kaynağı insandır. Kan üretilemeyen, muadili olmayan bir sıvı. Dolayısıyla kan bağışı yaparak hem sağlıklı olma noktasında büyük bir kazanım elde etmiş olacağız hem de verdiğimiz bir ünite kan ile en az üç kişinin sağlığına kavuşmasına vesile olacağız." dedi.

Mardin'de "Birbirimize candan bağlıyız" sloganı ile kan bağışı kampanyası düzenlendi

Kana ihtiyaç duyan binlerce kişi olduğunu anlatan Akkoyun, Kızılay’da kan stokunu sürekli yüksek tutarak vatandaşların ihtiyaç duyduğunda sorun yaşamadan kana ulaşmasını sağlamanın mümkün olduğunu aktardı.

Akkoyun, bunun bir vatandaşlık görevi olduğunu dile getirerek, 16. kez kan bağışında bulunduğunu belirtti.

Kan bağışının sürekli hale getirilmesi gerektiğini kaydeden Akkoyun, herkesi kampanyaya destek vermeye davet etti.

"Dev adam" Sultan'dan da vatandaşlara çağrı

Etkinliğe Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santimetrelik boyu ile 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren, "dünyanın en uzun adamı" unvanını koruyan Sultan Kösen de katıldı, vatandaşlara kampanyaya destek vermeleri çağrısı yaptı.

Kösen, "Bir kan bağışı ile bir canı kurtarabilirsiniz. Kan bekleyen vatandaşlarımıza bir umut, bir ışık olmak için herkesi kan bağışına bekliyoruz. 1047 ünite kan hedefine inşallah ulaşırız ve bu kampanya hastalara bir umut ışığı olur." dedi.

Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Naif Yılmaz, kan bağışında bulunanlara teşekkür ederek, bunun bir insanlık vazifesi olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Bir insanın hayatını kurtarmak için eyleme geçmek en değerli gayret ve çabalardan biridir." ifadesini kullandı.

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