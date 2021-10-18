Altay Mahallesi'ndeki Keçeciler Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi, yakın mesafeden tabancayla Ayhan ve kardeşi Aykan Çatıkkaş'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.