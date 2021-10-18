İlçede 11 Ekim'de göreve başlayan Kılıç, ilçe halkının huzur ve güvenliği için gece gündüz 7 gün 24 saat anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.

İlçedeki huzur ve güven ortamının devamlılığını paydaş kurumlarla birlikte devam ettireceklerini bildiren Kılıç, "İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün kapıları her zaman tüm vatandaşlarımıza açık olacak. Vatandaşlarımızla birlikte, birlik beraberlik içerisinde güvenli ve huzurlu günler geçireceğimizi belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.