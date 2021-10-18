Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 22:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da Hekimhan İlçe Emniyet Müdürü Recep Kılıç göreve başladı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da Hekimhan İlçe Müdürlüğüne atanan komiser Recep Kılıç görevine başladı.
İlçede 11 Ekim'de göreve başlayan Kılıç, ilçe halkının huzur ve güvenliği için gece gündüz 7 gün 24 saat anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.
İlçedeki huzur ve güven ortamının devamlılığını paydaş kurumlarla birlikte devam ettireceklerini bildiren Kılıç, "İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün kapıları her zaman tüm vatandaşlarımıza açık olacak. Vatandaşlarımızla birlikte, birlik beraberlik içerisinde güvenli ve huzurlu günler geçireceğimizi belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Malatya Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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