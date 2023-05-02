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Güncel
İHA 02.05.2023 13:49

Manisa'da iki ilçede uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Manisa'nın Akhisar ve Şehzadeler ilçelerinde emniyet güçleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'da iki ilçede uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Şehzadeler ilçesinde durdurulan 1 şahıs üzerinde yapılan aramada; 79 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konuyla ilgili H.G. (19) isimli şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alınan şahıs 29 Nisan tarihinde sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan sokak çalışmalarında ise 7 Nisan tarihinde 11.31 gram uyuşturucu madde 1 adet 7.65 mm tabanca ve 3 adet fişek, 1 adet bıçak ele geçirilerek 2 şahsa adli işlem yapıldı.

Alınan ifadeler ve devam eden çalışmalar sonucu uyuşturucu maddeyi sattığı tespit edilen S.K.K. (24) isimli şahıstan 29 Nisan Cumartesi günü; 3.86 gram uyuşturucu madde yakalanarak, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı.

Adli makamlara sevk edilen S.K.K. mahkemece tutuklandı. 

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Manisa Uyuşturucu
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