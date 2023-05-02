Tarihi Yağıbasan medresesinde bilim akademisi açıldı

Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi iş birliğiyle Tokat merkezde bulunan tarihi Yağıbasan Medresesi'nde öğrenciler için bilim akademisi açıldı.

10 bin öğrenciye hizmet vermesi planlanan Bilim Akademisi'nin Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve il protokolü kurdele kesimiyle açılışını yaptı.

"Bu anlamlı yerde sizleri bugünün bilimiyle buluşturmayı arzu ettik"

Açılış öncesinde konuşma yapan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, şunları söyledi:

"Burada bulunduğumuz mekan sadece bir bilim merkezi değil aynı zamanda büyük bir bilim merkezi. 1150 yılında Türklerin Anadolu'yu fethinin hemen yaklaşık 50-100 yıl sonrasında inşa ettikleri bir bilim merkezi. Türk-İslam medrese geleneğinin Anadolu'daki iki güzide örneklerinden bir tanesi burada, bir diğeri ise Niksar ilçemizde. Nizamettin Yağıbasan, Danişmentlerin lideri olmasının yanı sıra büyük bir alimdir. Dolayısıyla da burada uzay ve tıp eğitimi, din eğitiminin hepsinin bir arada verildiği bir üniversitenin parçasıydı. Dolayısıyla da bu anlamlı yerde sizleri bugünün bilimiyle buluşturmayı arzu ettik. Biz umudumuzun gençlikte olduğunu bilerek sizleri yarına hazırlamamanın gayreti içerisindeyiz."

