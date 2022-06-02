Muradiye Mahallesi'nde seyyar tezgahında çalışan Muammer Aytan (38) ve Ali Çıtak'ın (36) silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmasının ardından motosikletle kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Şüpheliler İlhan G. (50), Yağızhan S. (34) ve Mustafa Alper K. (39), jandarma ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.

İlhan G'nin, Muammer Aytan ve Ali Çıtak ile daha önceden husumetinin olduğu, dün Aytan ve Çıtak'a tabancayla ateş açtıktan sonra motosikletle kaçtığı, diğer 2 şüphelinin de İlhan G'ye yardım ettiği öne sürüldü.

Öte yandan, ağır yaralı Aytan ve Çıtak'ın Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.