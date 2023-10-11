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Güncel
AA 11.10.2023 17:40

Manisa'da 17 ilçedeki eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17 ilçede eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 64 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Manisa'da 17 ilçedeki eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri 354 personelin katılımıyla Manisa'nın 17 ilçesinde belirlenen 57 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Adreslerde yapılan aramalarda 10 kilo 116 gram uyuşturucu madde, 216 kök kenevir, 275 uyuşturucu hap, 56 gram sentetik uyuşturucu, 81 gram kenevir tohumu, 14 uyuşturucu hap, 51 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 5 hassas terazi, 130 bin 340 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 54 sahte ABD doları, 15 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 154 fişek, 4 bıçak ele geçirildi.

Yakalanan 64 şüpheliden 10'u sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon sırasında haklarında arama kararı bulunduğu belirlenen 4 kişi de yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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