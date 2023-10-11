Bilecik'te emniyet ekiplerinden dron destekli trafik denetim

İl Emniyet Müdürlüğü Şehir içi ve Bölge Trafik ekipleri, belirli noktalarında şerit ve kırmızı ışık ihlali yapan araçlara yönelik drone ile hava denetimi yapılarak kural ihlali yapan araçlara yönelik trafik cezası uygulandı.

Tescilsiz, plakasız, abartı egzoz, sigortasız, sürücü belgesiz ve kasksız olarak trafiğe çıkan motosikletlerin denetimlerinde, 10 bin 778 araç ve sürücü, 4 bin 382 hız ihlali, 9 aykırı ışık donanım, 12 geçmenin yasaklandığı yerde sürücünün önündeki aracı geçmesi, 47 emniyet kemeri kullanmama, 39 kask takmamak, 61 muayenesiz araç kullanma, 26 takograf kullanmamak, 304 hatalı park, 508 kırmızı ışık ihlali, 132 il merkezine girmesi yasak olan saatlerde giren kamyon ve çekicilere trafik işaret ve levhalarına uymamaktan, ayrıca diğer maddelerden olmak üzere toplam 5 bin 837 araç sahibine cezai işlem uygulanarak, 108 araç trafikten menedildi.

Ekipler, sürücü ve vatandaşları emniyet kemeri takmaları ve hız ihlalleri konusunda uyardı.