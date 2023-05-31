Manisa yaylalarında "papatya mesaisi" başladı

Bahar yağmurlarıyla ilçedeki yaylalar, papatyalarla kaplandı.

Kadınlar, sabahın erken saatlerinde traktörlerle yaylalara çıkarak, kır papatyaları topluyor. Toplanan papatyalar, evlerin teraslarında kurutulduktan sonra aktarlara satılıyor.

Demirci ilçesine bağlı Elek Mahallesi'nde Muhtar İsa Özkaymak, bölgede kır papatyasının hasat sezonu olduğunu söyledi.





Bu yıl yağmurların geç düşmesiyle papatya sezonunun geciktiğini anlatan Özkaymak, şöyle dedi:

"Sezona mayıs sonunda ancak başlayabildik. Köyümüzde kadınlar gün boyu papatya topluyor. Kurutulan papatyalar hazır hale geldikten sonra Simav, Kula ve İstanbul'dan gelen alıcılara satılıyor. Bu yıl kilogramı 130 lira. Geçen yıl 70 liradan satılıyordu"

Papatya toplayan kadınlardan Naime Avcı, yaptıkları işin çok zahmetli olduğunu ifade etti.

Rukiye Kireşçi ise topladığı papatyaların bir bölümünü ailecek tükettiklerini, papatya çayını çocuklarının da severek içtiğini ifade etti.