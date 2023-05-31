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Güncel
DHA 31.05.2023 15:20

Batman’da dolu yağdı: Tarım alanları zarar gördü

Batman’da etkili olan dolu yağışı nedeniyle tarım alanları zarar gördü.

Batman’da dolu yağdı: Tarım alanları zarar gördü

Kentte etkili olan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Batman Çayı kenarındaki köyler ile kent merkezinin bir bölümünde bastıran dolu yağışı nedeniyle tarım arazileri hasar gördü, kaldırımlar beyaza büründü. Dolu yağışına yolda yakalanan bazı sürücüler de çevredeki akaryakıt istasyonlarına girerek araçlarını dolu nedeniyle oluşabilecek hasara karşı korumaya çalıştı. Dakikalarca yağan yağış nedeniyle beyaza bürünen Batman Havalimanı binasının çevresindeki kaldırımlar, görevlilerce temizlendi.

Batman Çayı’nın çevresindeki tarım alanları ile meyve bahçelerinin zarar gördüğünü belirten Ziraat Odası Genel Sekreteri Ebubekir Doğan, “Merkeze bağlı Kocalar, Çarıklı, Doluca, Yaylıca, Bayraklı ve Bıçakçı köyleri ile çevresindeki bazı mezralarda pamuk, mısır ve hububat ekim alanlarında hasar söz konusu. Dolu, çiftçilere ciddi bir zarar verdi. Tarım Sigortaları Havuzu’ndan arazi sigortasını yapan çiftçilerin hasarları karşılanacak. Umarız, çiftçilerimizin tümü arazilerinin sigortasını yapmıştır” dedi.

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