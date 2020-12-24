Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 15:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manavgat'ta kaçakçılık operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Manavgat ilçesinde bir araçta gümrük kaçağı 255 cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hacıobası yol uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 422 cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.
Araç sahibi A.T. hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Haberler
- 16:52
- 16:52
- 16:49
- 16:55
- 16:35
Sıradaki Haber
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz