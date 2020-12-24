Sakarya Valiliği koordinasyonunda sürdürülen denetimler kapsamında polis, jandarma ve zabıta ekipleri, iş yerleri, market ve pazar yerlerini ziyaret ederek, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetliyor.

Yol kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarında tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol eden ekipler, maske, mesafe ve dezenfektan kontrolü yaptı, sürücü ve yolculara salgında uyulması gereken önlemleri hatırlattı.

Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlara yönelik "Her eve maske" sloganıyla başlattığı hijyen paketi dağıtımları da sürüyor.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, il genelinde önlemlerin artırıldığını ve denetimlerin aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Gürel, yaptığı açıklamada, son günlerde uygulanan kısıtlamaların vaka sayılarını düşürdüğünü ancak hala istenilen seviyelerde olmadığını ifade etti.

Vatandaşlardan önlemlere uymaları konusunda özveri isteyen Gürel, bu hastalıktan ancak önlem alınarak korunabilineceğini kaydetti.

Kurallara uyan vatandaşlara teşekkür eden Gürel, uymayanlara da yaptırım uygulandığını hatırlattı.

Jandarma ve polis ekipleri ise kontrol noktalarında kimlik ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapıyor, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunuyor.

Bartın

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada eş, dost, akraba ziyaretleri yapanların ihbar edilmesi istendi.

Açıklamada, "Birlikte başaracağız inşallah. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım, ev ziyaretlerini erteleyelim, sosyal teması azaltalım ve zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım." ifadelerine yer verildi.

Belediye hoparlöründen de vatandaşlar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve eş, dost, akraba ziyaretleri yapmamaları için uyarılıyor.

Düzce

Düzce Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşların evlerine maske dağıtımı devam ediyor.

Kentte en kalabalık noktalardan olan İstanbul Caddesi'nde polis ekipleri, maske ve mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Belediye ekipleri de vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta polis ve zabıta ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda ikazda bulunuyor.

Jandarma ve polis ekipleri de ilçelerin girişlerindeki kontrol noktalarında vatandaşların ateşini ölçüyor, kimlik ve HES kodu kontrolü yapıyor.