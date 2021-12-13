Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 10:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Manavgat’ta kaçak alkol operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Antalya’nın Manavgat ilçesindeki evinde kaçak alkol bulundurduğu tespit edilen şahsın ikametine Jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 12 litre kaçak içki ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde ikamet eden M.Ö.'nün kaçak alkol bulundurduğu bilgisi alınması üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat KOM timi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Side Jandarma Karakol Komutanlığı ile şüphelinin evine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 12 litre içki ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Antalya Kaçak İçki
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