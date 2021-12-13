Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde ikamet eden M.Ö.'nün kaçak alkol bulundurduğu bilgisi alınması üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat KOM timi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Side Jandarma Karakol Komutanlığı ile şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 12 litre içki ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.