Maltepe'de, telefonda kendisini polis olarak tanıtarak 70 yaşındaki kadını 10 bin dolar dolandırmaya çalışan şüpheli, suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ev telefonundan arayarak kendisini polis olarak tanıtan kişi, 70 yaşındaki E.G.'yi adının dolandırıcılık suçuna karıştığı iddiasıyla korkutarak para talep etti. Polisle görüştüğünü düşünen kadın, bankadaki 10 bin dolarını vermeyi kabul etti. Ancak durumdan şüphelenen E.G.'nin, evden çıkamayacak durumda olduğunu belirtmesi üzerine, paraları elden teslim alma konusunda anlaşıldı.

E.G.'nin polis merkezine giderek durumu anlatması üzerine Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.

Sivil polisler, kadının oturduğu apartmana gitti. Polislerden biri, apartman görevlisi kılığına girerken, diğerleri de kadının evinde şüphelinin gelmesini bekledi.

Şüpheli, sabit hattan kadını tekrar aradı ve telefonu kapatmamasını söyledi. Bir süre sonra şüpheli, taksiden inerek kadının yaşadığı apartmana girdi. Apartman görevlisi kılığındaki sivil polis ise şüpheliyi takip etti. Şüpheli, daire kapısını çalar çalmaz daireden çıkan polisler şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli Mehmet U., Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi'ne getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Mehmet U. tutuklandı.