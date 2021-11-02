Konya’nın Beyşehir ve Isparta’nın Yenişarbademli ilçesi sınırlarında yer alan Anamas Dağı’nın Dedegül zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.

Konya'da mevsimin ilk karı Beyşehir ilçesinin sembolü olan Anamas Dağı'nın zirvesine düştü. Dedegül zirvesi akşam saatlerinde yağan karla birlikte beyaza büründü.

2 bin 998 metre yüksekliğe sahip dağın zirvesindeki beyaz örtü, dağın etrafındaki bulutlarla birlikte adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bulutların zaman zaman zirvedeki beyaz örtüyü kapattığı görüldü.

Beyşehirli vatandaşlar güne Anamas Dağı’nın zirvesindeki kar örtüsünü görerek uyandı.

Cam ve balkonlara çıkan vatandaşlar, zirvedeki beyaz görüntüyü izledi.

Sonbahar mevsiminde gelen kar yağışı, su seviyesi düşen Beyşehir Gölü için de umut oldu.

Vatandaşlar, kar yağışının devamının gelmesini beklediklerini dile getirdi.