Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarkaya köyünde izinsiz kazı yapan M.A'yı suçüstü yakaladı.

El dedektörü ile yakalanan zanlının ikametinde 3 sikke ile tarihi niteliği bulunduğu değerlendirilen yüzük, kolye ve 26 obje bulundu.

Hakkında adli ve idari işlem yapılan M.A. serbest bırakıldı.