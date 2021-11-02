Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 12:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzinsiz kazı yaparken yakalanan zanlının evinde tarihi objeler bulundu
[Fotoğraf: Getty]
Kırşehir'in Mucur ilçesinde izinsiz kazı yaparken yakalanan şüphelinin evinde sikke ve tarihi objeler ele geçirildi.
Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarkaya köyünde izinsiz kazı yapan M.A'yı suçüstü yakaladı.
El dedektörü ile yakalanan zanlının ikametinde 3 sikke ile tarihi niteliği bulunduğu değerlendirilen yüzük, kolye ve 26 obje bulundu.
Hakkında adli ve idari işlem yapılan M.A. serbest bırakıldı.
Etiketler: Kırşehir Tarihi Eser
Son Haberler
- 12:34
- 12:51
- 12:47
- 12:51
- 12:29
Sıradaki Haber
Malatya'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde patlayıcı, silah ve uyuşturucu bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz