Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde patlayıcı, silah ve uyuşturucu bulundu
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde el yapımı patlayıcı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hamidiye Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, define aramada kullanılacağı değerlendirilen el yapımı patlayıcı, tabanca, 4 fişek, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 17 hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Malatya
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