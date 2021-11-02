İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hamidiye Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, define aramada kullanılacağı değerlendirilen el yapımı patlayıcı, tabanca, 4 fişek, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 17 hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.