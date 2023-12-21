Malatya'daki Turgut Özal Tıp Merkezi'nde Uluslararası Hasta Servisi açıldı

Vali Ersin Yazıcı, hastanenin 13. katında hizmete giren Uluslararası Hasta Servisi'ndeki törende, hastaneyi yaptıran büyük devlet adamı 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Hayırseverliğin kültürde var olan ve devam edecek önemli bir özellik olduğunu belirten Yazıcı, "Bunu en iyi, en yakın zamanda bu şehrin halkı Malatyalı hemşerilerimiz biliyor. Asrın felaketini yaşamış, çevresindeki 10 ille çok müşkül durumlara düşmüş insanlara, Türk insanının nasıl yardımcı olduğunu, el uzattığını, zor durumda yardımın ne kadar kıymetli olduğunu halkımız bir kez daha gösterdi" dedi.

Ülkede sağlık, eğitim gibi birçok alanda hayırseverlerin katkılar sunduğunun hatırlatan Yazıcı, şöyle devam etti:

"Devletimizin gücü yetmiyor mu, aslında yetiyor. Bu gönlü güzel insanlar, ben öyle tarif ediyorum. Bu iş sadece parayla olmuyor. Burada aramızda olan ya da olmayan insanlardan çok daha zengin, parası olan birçok insanımız var, Allah daha çok versin ama onu şurada (kalbinde) yaşayamadığı, hissedemediği için eli varmıyor, yapamıyor. Hatta bazılar, bazı zenginlerimiz bunu itiraf ediyor; yapmak istiyorum, lakin yapamıyorum diyor. Kendince gerekçeleri var. Bu işleri, hayırları yapmak için gönlünün güzel olması lazım"

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise sağlık turizmi açısından servisi yenileyerek, açılışını yaptıklarını, servisteki her bir odayı iş insanlarının finansmanıyla yenilediklerini söyledi.

Hastanede çok sayıda insanın şifa bulduğunu dile getiren Kızılay, "Onkoloji ile Karaciğer Nakli Hastanemiz var. Şu ana kadar binin üzerinde yabancı hasta geldi, buradan sağlığına kavuşarak gitti. Geçtiğimiz günlerde karaciğer nakli yaptığımız 2 hastamız şu an hastanede. Daha nitelikli hizmet açısından dil bilen hemşire, personel istihdam ederek, böyle ayrı bir serviste hastalarımızı tedavi edeceğiz" diye konuştu.

Törene İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankan, İl Sağlık Müdürü Dr. Erhan Berk, servisin açılmasına katkı sağlayan hayırseverler, hasta yakınları ile hastane personelleri katıldı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.