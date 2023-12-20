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Güncel
AA 20.12.2023 23:50

Trabzon'da vatandaşlara karalahana çorbası ikram edildi

Trabzon'da AK Parti Gençlik Kolları, kent sakinlerine karalahana çorbası dağıttı.

Trabzon'da vatandaşlara karalahana çorbası ikram edildi

"Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında Kahramanmaraş Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, karalahananın dünya mutfağından otantik yemek tariflerinin de paylaşıldığı bir platformda yayımlanan "dünyanın en kötü yemekleri" listesinde yer almasına dikkati çekmek amacıyla, vatandaşlara karalahana çorbasının yanı sıra mısır ekmeği ve yöresel sarı kurabiye dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan AK Parti Trabzon Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Çavuş, karalahana çorbasının kış aylarının vazgeçilmezi ve bölgenin kültürel bir yemeği olduğunu söyledi.

Bu çorbanın "dünyanın en kötü yemekleri" listesinde yer almasına tepkisini dile getiren Çavuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal medyada ve internet ortamında bir araştırmayla çorbamız karalanmış ve dünyanın en kötü yemekleri arasında ilan edilmiştir. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Hem Yerli Malı Haftası dolayısıyla hem de bu yaşanan süreçle alakalı tepki olarak karalahana çorbası dağıtımı gerçekleştiriyoruz."

Çavuş, sosyal farkındalıklarda gündemi takip ederek alanlarda olduklarını belirterek, yaklaşık 400 kişilik çorbanın yanında mısır ekmeği ve sarı kurabiye de ikram ettiklerini kaydetti.

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