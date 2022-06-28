Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 12:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da yağma, tehdit ve hırsızlık olaylarına karışan 8 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen 8 zanlı tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte farklı tarihlerde "hırsızlık, kasten yaralama, tehdit, yağma, açıktan hırsızlık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, 8 şüpheliyi operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Malatya Emniyet Genel Müdürlüğü Hırsızlık
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