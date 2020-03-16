Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden, bulunduran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 914 gram esrar, 25 gram sentetik uyuşturucu, yeşil reçeteye tabi iki hap ile 16 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.