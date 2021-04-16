Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 20:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'daki operasyonda 2 bin 856 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, 2 bin 856 uyuşturucu hap ve 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
[uyuşturucu operasyonu (AA)]
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu
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