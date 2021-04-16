Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, 2 bin 856 uyuşturucu hap ve 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

[uyuşturucu operasyonu (AA)]