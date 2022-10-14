Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da ruhsatsız 14 tüfek ele geçirildi
Malatya'da jandarma ekipleri, ruhsatsız 14 pompalı av tüfeği ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde bir şüphelinin yasa dışı av tüfeği satışı yaptığını belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, zanlının aracında ruhsatsız 14 pompalı av tüfeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Malatya
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