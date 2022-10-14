Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 05:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Asker eğlencesinde havaya ateş açıp bir kişiyi yaraladı
Elazığ'da asker uğurlama eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu bir kadın yaralandı.
Çaydaçıra Mahallesi'nde yapılan asker uğurlama eğlencesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle havaya rastgele ateş etti.
Bu sırada saçmalardan birinin isabet ettiği F.T. isimli kadın yaralandı.
Yaralı F.T, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Elazığ
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