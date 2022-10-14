Kültür Park'ta bir kafede buluşan O.D, A.Y. ve 14 yaşındaki Yusuf D. arasında henüz bilinmeyen nedenden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Yusuf D. kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.