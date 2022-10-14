Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 03:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Elazığ'da 3 genç arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada gençlerden biri hayatını kaybetti, ikisi yaralandı.
Kültür Park'ta bir kafede buluşan O.D, A.Y. ve 14 yaşındaki Yusuf D. arasında henüz bilinmeyen nedenden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan Yusuf D. kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Elazığ
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