Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 15:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da park halindeki otomobil şarampole devrildi
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde şarampole devrilen araç kullanılmaz hale geldi.
Yakınca Mahallesi'nde park halindeki 44 HC 120 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle hareket etmeye başladı.
Yoldan çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten şarampole düşen otomobil, bir süre ilerledikten sonra kayaya çarparak durdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta kimsenin bulunmadığını tespit etti.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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