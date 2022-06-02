Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 5 adreste yaptığı aramada 9 kilo 300 gram esrar, 16 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram eroin ve terazi ele geçirdi.
Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Gaziantep Uyuşturucu
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