Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da kayısı ağaçları drone ile görüntülendi
[Fotograf: AA]
Dünyanın önemli kayısı üretim merkezlerinden Malatya'daki kayısı ağaçları, sonbahar mevsimiyle birlikte sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarına büründü.
Yaklaşık 9 milyon kayısı ağacının bulunduğu kentte sonbaharla birlikte ağaçlarda oluşan güzel renkler dron ile görüntülendi.
İlgi çekici görüntüsüyle doğal stüdyoyu andıran kayısı bahçeleri görsel şölen sunuyor.
Renk cümbüşüyle ayrı bir güzelliğe bürünen ağaçlar doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.
Etiketler: Malatya
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