Parçalı Bulutlu 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 05.09.2024 18:56

Malatya'da inşaat malzemesi çalan 4 zanlı tutuklandı

Malatya'da, 9 inşaattan hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 zanlı tutuklandı.

Malatya'da inşaat malzemesi çalan 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Haziran-3 Eylül tarihlerinde inşaatlardaki bazı malzemelerin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince incelenen 478 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin O.G, M.D, B.A. ve E.B. olduğu tespit edildi.

Ekipler, 9 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüphelileri düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların evlerinde ele geçirilen inşaat malzemeleri de sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan güvenlik kameralarınca şüphelilerin inşaat malzemelerini çalması ve satması kaydedildi.

ETİKETLER
Malatya
Sıradaki Haber
Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:00
BM: Gazze'de işgalci güç olan İsrail, görevimizi yapmamıza imkan sağlamakla yükümlü
19:40
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi patlayıcılarla yıktı
19:36
OVP ile finansal istikrar kalıcı hale getirilecek
18:54
Bangladeş, sınırda bir çocuğun öldürülmesinin ardından Hindistan'a protesto notası verdi
18:52
Bakan Kurum: İzmir Körfezi için eylül ayı sonuna kadar acil eylem planını ortaya koyacağız
18:49
DSÖ: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 99 bin M çiçeği aşısı teslim edildi
"Sakin şehir" Perşembe, 8 ayda yaklaşık 700 bin ziyaretçiyi ağırladı
"Sakin şehir" Perşembe, 8 ayda yaklaşık 700 bin ziyaretçiyi ağırladı
FOTO FOKUS
Mısır'da Sisi'nin Türkiye ziyaretine yoğun ilgi
Mısır'da Sisi'nin Türkiye ziyaretine yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ