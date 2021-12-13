Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 20:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam öldü
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
M.A. yönetimindeki 44 HG 515 plakalı hafif ticari araç, D-850 kara yolu Çığlık mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Irmak'a (71) çarptı.
Kazada ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan Irmak, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Irmak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.
Polis ekipleri sürücü M.A'yı gözaltına aldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz