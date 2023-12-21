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Güncel
AA 21.12.2023 16:25

Malatya'da gümrük kaçağı telefonlar ele geçirildi

Malatya'da gümrük kaçağı 54 cep telefonu ele geçirildi.

Malatya'da gümrük kaçağı telefonlar ele geçirildi
[Fotograf: AA]

Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gümrük kaçağı cep telefonu ve cep telefonu aksesuarlarını getirerek Malatya'da piyasaya sürdükleri tespit edilen kişilerin iş yerlerinde arama yaptı.

Aramalarda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 44 akıllı cep telefonu, 10 tuşlu cep telefonu, 3 akıllı kol saati, 16 kablosuz kulaklık, 129 muhtelif cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Şüpheli şahıslara 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem yapıldı.

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